Tuttosport – Napoli, Osimhen può tornare a disposizione in due settimane

Tuttosport scrive a proposito della vittoria del Napoli contro la Sampdoria grazie ad una rete in rovesciata di Petagna: “Una vittoria per difendere il terzo posto e che regala a Spalletti il sorriso di chi finalmente sta vedendo la luce in fondo al tunnel: aspetta il rientro di Osimhen (il tampone è risultato negativo e oggi tornerà a Napoli) che potrebbe tornare a disposizione in due settimane. leri si è rivisto Fabian Ruiz, dopo 40 giorni di assenza, e c’è stato l’esordio del nuovo arrivo, Axel Tuanzebe, sceso in campo nei minuti finali e dopo un solo allenamento con la sua nuova squadra”.