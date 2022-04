Tuttosport – Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo: sospiro di sollievo per Spalletti

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha tirato un sospiro di sollievo quando l’attaccante Victor Osimhen è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di venerdì in vista del match contro la Fiorentina: “Castelvolturno torna a essere il teatro che riaccoglie il suo primo attore per le prove di uno spettacolo di alto livello: Victor Osimhen è tornato. Dopo un breve spavento, il sospiro di sollievo, forte, perchè l’attaccante partenopeo ha svolto ieri l’intera seduta dell’allenamento in gruppo, sotto gli attenti occhi e soddisfatti di Spalletti. Le indicazioni dal campo per il nigeriano sembrano rassicuranti, dopo che lo stesso calciatore aveva provveduto a tranquillizzare l’ambiente tramite i suoi social”.