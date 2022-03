Tuttosport – Napoli out in caso di asta per Januzaj

L’edizione di oggi di Tuttosport scrive di Adnan Januzaj, che si libererà a zero dalla Real Sociedad e sul quale c’è anche il Napoli. Il belga è uno dei candidati che potrebbe prendere il posto di Lorenzo Insigne:

“Da tenere in considerazione anche la situazione di Adnan Januzaj. Il belga nato in Kosovo è in scadenza di contratto con la Real Sociedad e il Napoli da tempo è in contatto con l’agente Albert Botines per capire se si può chiudere l’accordo oppure se bisognerà partecipare a un’asta. In tal caso, De Laurentiis si tirerebbe indietro”.