Tuttosport – Napoli, più Gagliardini che Vecino: allertato già l’agente

Si apre una nuova pista per il calciomercato del Napoli: gli azzurri starebbero pensando a Roberto Gagliardini. Alla squadra partenopea serve urgentemente un innesto a centrocampo, soprattutto dopo l’addio di Bakayoko. In un certo momento sembrava aprirsi una strada per una riconferma per il prossimo anno e invece l’operazione appare più complicato del previsto. Così Giuntoli si sarebbe guardato intorno, individuando nel nerazzurro le caratteristiche più adatte al gioco di Luciano Spalletti.

Secondo quanto scritto da Tuttosport questa mattina, Gagliardini sarebbe nel mirino del Napoli. Il ritorno di Bakayoko è complicato, il calciatore ha ancora un anno di contratto con il Chelsea che dovrebbe rinnovarglielo per cederlo agli azzurri. Così si è iniziato a guadare in casa Inter, dove a stuzzicare le fantasie della dirigenza partenopea ci sarebbe più il 27enne di Bergamo che Vecino. Il centrale, a Milano dal 2017, è legato alla squadra di Zhang fino al 2023 ma il giocatore non sembra uno dei preferiti di Inzaghi. Per questo per lui potrebbe aprirsi una pista importante all’ombra del Vesuvio. Il suo agente sarebbe stato già allertato.