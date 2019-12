Tuttosport – Napoli, quattro cessioni in vista a gennaio: c’è la B per Gaetano

Un mercato di Gennaio che si prospetta importante, per il Napoli. Il focus, che arriva da Tuttosport, evidenzia come nella sessione invernale si cercherà di trovare una sistemazione anche agli elementi poco utilizzati in questi primi mesi di campionato. A partire da Amin Younes, che potrebbe accasarsi in Bundesliga dove il Werder Brema si è interessato al tedesco e che potrebbe richiedere un prestito con obbligo di riscatto. Lorenzo Tonelli, ai margini della squadra azzurra, sembrerebbe un obiettivo importante del Lecce e potrebbe andare in Salento per il prosieguo della stagione. Chiamate anche dalla Serie B, dove la Juve Stabia sarebbe interessata al giovane Gaetano, che potrebbe mettere minuti importanti nelle gambe. Capitolo simile per Ciciretti, con il Pescara che avrebbe pensato all’ex Benevento per rinforzare l’attacco.

