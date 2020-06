Tuttosport – Napoli, scelto l’Hotel Britannique per una questione scaramantica

Come riporta Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli avrebbe scelto l’Hotel Britannique come sede del ritiro interno anche per una questione di scaramanzia. Gli azzurri infatti hanno mantenuto i pernottamenti all’interno dell’hotel di Corso Vittorio Emanuele anche perché lì avevano pernottato alla vigilia della semifinale di ritorno Napoli-Inter, poi conclusasi positivamente in favore del club partenopeo.

Oggi il Napoli salirà nel primo pomeriggio su un Frecciarossa diretto a Roma, città nella quale si appoggerà presso un hotel per poi dirigersi verso lo stadio Olimpico per disputare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Peraltro il Napoli rientrerà in Campania già durante la notte, sempre attraverso due carrozze prenotate con Trenitalia. Ci sarà anche De Laurentiis, che siederà in tribuna autorità con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella