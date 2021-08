Tuttosport – Napoli, si segue sempre Gagliardini dell’Inter

“Anche per il centrocampo la musica è la stessa: senza cessioni illustri, arriverà il rinforzo soltanto per un anno”. Lo ribadisce Tuttosport, che cerca di fare il punto sulle opzioni per la mediana azzurra: “Oltre al nome di Roberto Gagliardini, ormai in lista di sbarco con l’Inter, da ieri è spuntato anche quello di Zaydou Youssouf del Saint-Etienne. Il mediano è nazionale Under 21 francese e potrebbe arrivare in prestito, ma solo se De Laurentiis inserisse la formula dell’obbligo di riscatto. A queste condizioni non arriverà”.