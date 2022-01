Tuttosport – Napoli, si spera di recuperare Insigne per la partita contro l’Inter

Tuttosport scrive a proposito dei tempi di recupero del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: “Bisognerà attendere almeno un mese per rivederlo in campo. In seguito al problema muscolare lamentato durante la gara con la Sampdoria, il capitano si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l‘iter riabilitativo ed il suo rientro in squadra si spera possa avvenire per il big match contro l‘Inter del prossimo 13 febbraio”.