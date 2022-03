Tuttosport – Napoli, Spalletti attende Lozano: sarà l’ultimo a rientrare dalle nazionali

Tuttosport, a pochi giorni dalla decisiva sfida tra Atalanta e Napoli in campionato, parla dell’attaccante azzurro Hirving Lozano il quale rientrerà a Napoli poche ore prima del match contro i bergamaschi dagli impegni con la nazionale messicana: “A proposito di nazionali, oggi Spalletti dovrebbe riavere il gruppo al completo, con la sola assenza di Lozano che ieri notte ha giocato la terza e ultima gara in programma per il Messico. Il coach toscano attende con ansia il Chucky che dovrebbe rimettere piede a Castel Volturno domani. Con il jet lag in corpo e l’unico allenamento di rifinitura previsto per sabato, ce la farà Lozano ad essere disponibile per Bergamo? Spalletti spera proprio di sì”.