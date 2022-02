Tuttosport – Napoli, terapia conservativa per Lozano: ecco le gare che salterà

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante del Napoli Hirving Lozano è tornato in Italia. Con braccio fasciato, spalla bloccata e morale così così dopo la lussazione accusata nella sfida tra Messico e Panama. Grazie alla terapia conservativa (niente intervento chirurgico, dunque) il Chucky dovrebbe saltare sei partite e rientrare in un mese circa. “Salterà le sfide di campionato contro Inter, Cagliari, Lazio e Milan, oltre al doppio confronto di Europa League con il Barcellona. Nei prossimi giorni sarà visitato anche da uno specialista di fiducia del club e potrà allenarsi in palestra, evitando il campo di gioco per non rischiare una nuova lussazione. Lo staff medico del club azzurro è fiducioso e spera che il calciatore possa evitare l’intervento chirurgico con una terapia conservativa che possa permettergli di tornare in campo per il match con il Verona”, si legge sul quotidiano.