Il Napoli starebbe pensando a come rinforzare la squadra e Luciano Spalletti avrebbe richiesto due giocatori in particolare. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico avrebbe chiesto Emerson Palmieri per la difesa e Matias Vecino per il centrocampo. L’uruguaiano sarebbe un ritorno di fiamma per il Napoli, che lo trattò già lo scorso anno per rinforzare la zona mediana sotto la guida di Gennaro Gattuso