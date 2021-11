Tuttosport: “Non si può proporre un’offerta al ribasso al capitano, non si può dire nulla ad Insigne”

In onda a Teleclub Italia il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha parlato cosi riguardo il rinnovo di Lorenzo Insigne:

“Il Napoli non ha mai parlato di cifre, e mi piacerebbe sentire questa campana, per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Insigne, ma lo ha fatto il suo procuratore Pisacane: non si può proporre un’offerta al ribasso della metà al capitano che non ha 35 anni, ma 30 e può dare ancora tanto”.

Le voci di mercato? “Il procuratore di Insigne ha smentito il Toronto, ma parla da tempo con il Psg. Il sogno di Lorenzo è la Premier League inglese, semmai dovesse essere chiamato a scegliere. Per il suo ruolo, il Napoli sembra disposto a spendere non più di 2 e 2,5 milioni di ingaggio. Ma De Laurentiis conosce bene i conti, così come noi non possiamo dire nulla ad Insigne”.