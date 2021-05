Tuttosport – Osimhen, numeri incredibili per l’attaccante: media gol straordinaria

Il quotidiano Tuttosport ha analizzato i numeri dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen: “Ora sta di nuovo bene e tutta la squadra punterà sui suoi gol per centrare le 4 vittorie che servono per la certezza aritmetica della Champions. I suoi numeri più recenti sono straordinari. Victor ha giocato 555 minuti nelle ultime 10 partite, cioè quelle disputate consecutivamente dopo aver superato la lunga serie di infortuni. In questo lasso temporale ha segnato 6 gol (3 nelle ultime 3 gare), per la media straordinaria di una rete ogni 92’. Cioè, il nigeriano sta mantenendo la media di una rete a gara”.