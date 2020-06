Tuttosport – Ospina, in caso di addio Giuntoli potrebbe richiamare Sepe

Il futuro tra i pali non è ancora del tutto chiaro. Gattuso si affiderà ancora ad Ospina oppure ripagherà i mesi di lavoro di Meret? Dalle dichiarazioni del colombiano Blu Radio Colombia sappiamo che non è esclusa dalle sue intenzioni la possibilità di ritornare in patria. D’altro canto ha sottolineato di avere ancora due anni di contratto con gli azzurri, anche se ci sarebbero alcune cose da chiarire. In caso di addio dell’estremo difensore, Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto.

Il Napoli potrebbe riabbracciare un ex azzurro, napoletano e tifoso del azzurro. Si tratta di Luigi Sepe, portiere del Parma, individuato come sostituto in caso di addio di Ospina. Lo riporta Tuttosport: “Intanto l’estremo difensore colombiano ha dichiarato che punta a tornare presto in patria. «Tornare all’Atletico Nacional? È un mio obiettivo, spero che possa arrivare quel momento». In caso di addio di Ospina, il ds Giuntoli chiederà al Parma di girargli di nuovo il cartellino di Luigi Sepe, acquistato dal club ducale per 5 milioni di euro”.