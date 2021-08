Tuttosport – Ounas in uscita, c’è il Monza: l’algerino prende tempo

Cifre alte, per quanto riguarda la cessione di Adam Ounas. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giocatore algerino potrebbe presto abbandonare il Napoli in quanto non conforme agli schemi tattici di Spalletti. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Monza, che sta allestendo una squadra per arrivare in Serie A nella prossima stagione. L’offerta è di 8 milioni cash più dei bonus facilmente raggiungibili, che porterebbe la cifra incassata dal Napoli intorno ai 18 milioni di euro: l’algerino è titubante, ma non è da escludere una sua decisione nel giro di una settimana.