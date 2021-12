Contro l’Empoli in campionato, per la seconda volta consecutiva dopo la gara di Europa League contro il Leicester, Adam Ounas dovrebbe scendere in campo dal primo minuto con la maglia del Napoli. A scriverlo è Tuttosport secondo cui l’algerino, rigenerato da Luciano Spalletti, ha anche riconquistato la nazionale e molto probabilmente verrà convocato dall’Algeria per la prossima Coppa d’Africa.