Tuttosport – Parma-Napoli, quante novità di formazione per gli azzurri

Raffaele Auriemma, sulle pagine di Tuttosport, parla della possibile formazione del Napoli per la gara in programma stasera contro il Parma. Molte le novità di formazione per mister Gattuso che ha in mente almeno 7 cambi rispetto alla partita vinta contro l’Udinese.

“Come fare per tenere la squadra sulla corda fino all’8 agosto? Con il turnover che Gattuso sta mettendo in pratica in maniera costante e sostenuta. Anche stasera a Parma saranno presenti al fischio d’inizio 7 volti nuovi rispetto alla gara vinta contro l’Udinese.

A cominciare da Meret, sicuro titolare anche perché Ospina è stato costretto al forfait causa un leggero problema muscolare. In difesa ci sarà il ritorno dello stakanovista Di Lorenzo (ha giocato 3.780′, più di tutti in squadra), Maksimovic darà un turno di riposo a Manolas. In mezzo non ci sarà la linea estremamente tecnica di domenica (Ruiz-Lobotka-Zielinski) perché Gattuso ha deciso di mettere un po’ più di muscoli, con il rientro di Demme e, soprattutto, di Allan che torna titolare dopo la sfida del 23 giugno vinta a Verona. Un po’ di riposo anche per Zielinski che è il calciatore della serie A ad aver disputato più partite in tutte le competizioni nella stagione in corso (44). Nella linea offensiva confermato Politano dopo il gran gol di domenica, con Insigne che ritrova il Parma cui segnò il primo gol in serie A, nel settembre 2012.

Ma la novità più intrigante è quella di Lozano titolare per la seconda volta con Gattuso in campionato, tra l’altro nell’inconsueta posizione di punta centrale. Con la squalifica di Milik, le condizioni fisiche non ottimali di Mertens (convocato ugualmente, nonostante il colpo al gluteo subito con l’Udinese) e Llorente escluso dalla lista dei 25, l’ultima opzione era quella del messicano che sta dimostrando di essere tra i più motivati in questo finale di stagione”.