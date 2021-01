Cambi in vista della Supercoppa Italiana per Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico bianconero schiererà dal primo minuto contro il Napoli tre giocatori entrati in corso d’opera nel match perso contro l’Inter. McKennie, Kulusevski e Bernardeschi, con quest’ultimo nel ruolo inedito di terzino, visto l’infortunio di Frabotta. In difesa spazio a Demiral e in porta si rivedrà Buffon, mentre in attacco il tandem sarà composto da Ronaldo e Morata.