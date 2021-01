Tuttosport provoca – L’ASL di Napoli lascia partire gli azzurri nonostante la positività di Fabian

Il quotidiano Tuttosport, nell’edizione odierna, ha ‘stuzzicato’ l’argomento ASL Napoli 1 e De Laurentiis, quando la partita tra Juventus e Napoli di Serie A non si disputò:

“Stasera si gioca. L’ASL 1 di Napoli ha lasciato partire la squadra di Gennaro Gattuso, nonostante la positività di Fabian Ruiz, isolato come da protocollo. A distanza di 108 giorni dal famigerato 4 ottobre, quando saltò la sfida tra Juve e Napoli prevista allo Stadium, le due squadre finalmente si incontrano. Questa sera, a Reggio Emilia, vale per l’assegnazione della Supercoppa italiana, ma in realtà vale molto di più. Anche per via di quella partita mancata, che al terzo grado di giustizia sportiva è stato deciso, non senza polemiche, di rigiocare. Quando non si sa ancora, perché allo stato attuale delle cose si può fissare solo a maggio, alla fine della stagione, visto che non c’è verso di trovare una data libera prima di allora“.