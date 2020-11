Tuttosport – Rinnovo Gattuso, ci siamo. Adeguamento contrattuale e niente clausole

Dopo un chiacchiericcio durato diversi mesi, per Rino Gattuso sembra finalmente giunto il momento di firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. Un aspetto non secondario, vista la volontà da parte della dirigenza di progettare un nuovo ciclo a lungo termine. Come riportato questa mattina da Tuttosport, da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’annuncio ufficiale: il tecnico calabrese – si legge – vedrà allungato il proprio contratto fino al 2023, con un adeguamento economico che lo vedrà guadagna fin da subito 1.9 mln, per arrivare poi da luglio 2021 a percepire un ingaggio di 2.2. Non ci saranno clausole – prosegue Tuttosport – che impediranno a Gattuso di interrompere il proprio percorso con il Napoli.