Tuttosport – Rinnovo Mertens, senza Champions League ADL non intende discuterne

Il futuro di Dries Mertens sembra essere ormai lontano da Napoli. Il belga, infatti, ha il contratto in scadenza in estate e, come riportato da Tuttosport, non sembrano esserci margini per intavolare una trattativa per il rinnovo: “Saluteranno per fine contratto non solo Insigne, ma anche Ghoulam, Malcuit e lo stesso Mertens: il belga sarebbe disposto anche a ridursi l’attuale ingaggio da 4,5 milioni, ma il patron De Laurentiis non intende nemmeno discuterne, almeno fino a quando non ci sarà la certezza della partecipazione alla prossima Champions League. Per il resto, bisognerà trovare un esterno mancino difensivo, un esterno sinistro “alto” ed un attaccante che possa aiutare Osimhen, talvolta isolato in prima linea”.