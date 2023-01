Tuttosport – Scambio Bereszynski-Zanoli, l’annuncio arriverà domani

L’edizione di oggi di Tuttosport ha scritto del passaggio di Bereszynski al Napoli e di Zanoli alla Sampdoria. Le ultime:

“L’annuncio arriverà domani, quando Napoli e Sampdoria chiuderanno una tripla operazione: Bereszynski in cambio di un prestito con diritto di riscatto per vestire la maglia azzurra insieme a Nikita Contini, che rientra alla base dal prestito in blucerchiato della scorsa estate, mentre Zanoli farà il percorso inverso per vivere 5 mesi alla Samp con l’obiettivo di avere più minutaggio rispetto ai soli 21′ in 3 apparizioni tra campionato e Champions. E’ un’altra grande mossa del ds Giuntoli che consegnerà a Spalletti un calciatore solido ed esperto (ha 30 anni) come Bereszynski reduce dal Mondiale, disposto ad accettare la panchina e a gettarsi anchenel fuoco quando se ne verificasse la necessità”.