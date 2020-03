Tuttosport – Scambio di battute fra Lotito ed Agnelli in consiglio di Lega

Scambio di battute al veleno fra Claudio Lotito e Andrea Agnelli durante l’assemblea della Lega svoltasi ieri. Secondo quanto riporta Tuttosport, i presidenti di Serie A si sono riuniti per trovare una soluzione al problema relativo al Coronavirus e il numero 1 della Juventus ha risposto in maniera piccata alle continue pressioni di Lotito. “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so, io parlo con i medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…”, avrebbe detto il patron bianconceleste al quale ha prontamente risposto Agnelli: “Eh certo, ora sei diventato anche un virologo”.