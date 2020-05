Una vera e propria battaglia per quanto riguarda le partite in chiaro. L’edizione odierna di Tuttosport fa un focus sulla situazione attuale, evidenziando come il Ministro Spadafora da domani potrebbe parlare direttamente con le pay-TV per cercare un accordo.

IDEE – Le idee messe sul piatto sono due: far vedere “Diretta Gol” in una finestra del tardo pomeriggio alla domenica, alle 19.15, la seconda è di trasmettere una partita in chiaro a settimana