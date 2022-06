Tuttosport – Sostituto Belotti, il Torino pensa anche a Petagna

Il Torino continua a lavorare per cercare il sostituto di Andrea Belotti. Non solo Joao Pedro, Piatek o Dovbyk, il club granata pensa anche all’azzurro Andrea Petagna: “Non bisogna neppure trascurare le possibilità di Petagna, riserva a Napoli, giocatore che Vagnati conosce molto bene per averlo avuto nella Spal: ma per ora tutto è fermo perché il Toro con tutti gli obiettivi non si spinge oltre ad una proposta economica al ribasso. Probabilmente prima di alzarla (come spiegato a pagina 8) aspetta di avere più soldi dalla cessione di Bremer”.