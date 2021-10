Dries Mertens si avvicina, pian piano, al rientro con il Napoli. Luciano Spalletti conta molto sul rientro del belga ed è pronto a sfoderare quella che potrebbe essere l’arma in più per la stagione del Napoli. Il tecnico toscano, secondo quanto riporta Tuttosport, stravede per l’attaccante ed è pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco per quando Osimhen non ci sarà per la Coppa d’Africa.