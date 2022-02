Tuttosport – Spalletti chiede di stringere i denti: settimana chiave nella corsa al titolo

Tuttosport si sofferma sul Napoli che può diventare campione d’Italia anche perché le avversarie non stanno procedendo a passo spedito. Con un successo contro la Lazio, gli azzurri balzerebbero di nuovo in testa alla classifica. Poi la prospettiva sarebbe di una settimana-tipo d’allenamenti prima del Milan mentre le milanesi si sfideranno martedì nella semifinale d’andata di Coppa Italia. E’ una settimana chiave nella corsa al titolo e Spalletti chiederà a tutti di dimenticare in fretta il Barcellona e stringere i denti in questo periodo non ottimale sul piano fisico: Osimhen, Fabian e Politano lavorano per migliorare la condizione mentre Lozano, Anguissa, Lobotka (potrebbe essere convocato), Tuanzebe e Malcuit sono fuori.