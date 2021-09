Tuttosport – Spalletti punta sull’Europa League, una scelta dimostra la sua volontà

Tra poche ore Leicester e Napoli si affronteranno per la prima partita di Europa League. Luciano Spalletti crede moltissimo in questa competizione, non ha intenzione di snobbarla o considerare l’Europa un banco di prova per il campionato. L’ha ribadito in conferenza stampa ieri e lo confermerà anche questa sera quando verranno comunicate le sue scelte di formazione: “Turnover? I tanti impegni ancora devono cominciare. Non siamo nelle condizioni di cambiare 4-5 calciatori”.

Il Napoli arriva contro il Leicester con tre vittorie su tre in campionato, mentre gli inglesi hanno vinto due partite su quattro in Premier League. Gli azzurri trascinano l’entusiasmo per il trionfo di sabato sera a questa sera, quando probabilmente verranno fatti pochi e necessari cambi rispetto agli 11 iniziali contro la Juventus. Che Spalletti tenga all’Europa League si vedrà soprattutto dalla formazione secondo Tuttosport: l’allenatore ha lasciato intendere che non ci sarà turnover. La sfida di questa sera, inoltre, stuzzica anche la sfera personale del tecnico.