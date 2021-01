Non ci saranno alcuni uomini protagonisti della vittoria allo Stadio Maradona in campionato, nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, non ci saranno Pobega e Nzola, così come Saponara e Salva Ferrer. Lungo stop per Piccoli, con l’attaccante out per un mese. Si rivedrà Zoet fra i pali nella sfida delle 21 di domani, mentre in attacco si rivedrà Galabinov, arruolabile dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box.