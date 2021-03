Problemi per il rinnovo di Andrea Belotti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Torino non sarebbe pronto a rinnovare il contratto della punta in scadenza nel 2022. Il che aprirebbe scenari di un trasferimento in Italia con il Milan interessato alla punta, ma ci sarebbe anche il Napoli, da tempo interessato al numero 9 granata. Cairo dovrà fare il possibile per cercare un’intesa.