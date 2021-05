Dubbi di formazione per Gotti, alla vigilia della sfida in programma questa sera fra il Napoli e la sua Udinese. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport i principali dubbi del tecnico sono sulle fasce, con Molina e Larsen favoriti su Ouwejan. A centrocampo tutto confermato, con De Paul, Pereyra e Walace certi del posto. In attacco Forestieri potrebbe giocare in coppia con Okaka.