Il Napoli cerca ancora un rinforzo per la fascia destra, dato che Malcuit da poche certezze a Spalletti per ricoprire il ruolo di vice-Di Lorenzo. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giovane Zanoli potrebbe restare nel club alla fine del mercato, facendo esperienza alle spalle del terzino campione d’Europa con l’Italia. La decisione, però, arriverà dopo il ritiro di Castel di Sangro, qualora il tecnico sarà ancora convinto di tenerlo in organico e non mandarlo in prestito.