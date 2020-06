Tuttosport – Zielinski e Mertens, alcuni passaggi dei contratti non sono chiari: i dettagli

Come riportato da Tuttosport, ci sarebbero stati dei piccoli intoppi per quanto riguarda i rinnovi di Zielinski e Mertens. Molti infatti aspettavano gli annunci degli accordi già nella giornata di ieri, quando De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per parlare con la squadra. L’annuncio delle firme però non c’è stato e, a quanto pare, il problema per ora risiederebbe nelal traduzione dall’italiano alle rispettive lingue di qualche passaggio dei contratti dei calciatori.

Niente di grave ovviamente, nessuno infatti vuole far saltare gli accordi che dovrebbero far restare il polacco e il belga al Napoli rispettivamente per i prossimi 4 e 2 anni. Semplicemente gli avvocati dei calciatori hanno chiesto allo staff legale del Napoli alcuni ragguagli sui passaggi meno chiari. Una piccola problematica che dovrebbe comunque risolversi positivamente nei prossimi giorni.