Tuttospot – Caso Osimhen, Chinè aspetterà l’eventuale rinvio a giudizio prima di intervenire

Tuttosport si è soffermato sull’affare Osimhen e sulla deposizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, alla Procura di Roma: “Davanti al pm, De Laurentiis avrebbe poi tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus scaricando di fatto su di lui la responsabilita della trattativa. De Laurentiis avrebbe anche detto di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille. Sta di fatto, pero , che Giuntoli non compare nell’elenco degli indagati perche´ non aveva potere di firma, in capo proprio a De Laurentiis. È possibile che Chiné aspetti l’eventuale rinvio a giudizio prima di intervenire: la procura federale potrebbe deferire nuovamente il club. Il nodo sta nella documentazione arrivata dalla Procura: se Chiné dovesse trovare nuovi e probanti elementi, la richiesta di revocazione potrebbe trovare fondamento. Ma resterebbe il nodo irrisolto di dimostrare l’effettività falsità della plusvalenza. La Juventus venne condannata per il “sistema” di plusvalenze con l’articolo 4. Chiné considererà analoga la situazione del Napoli con le 4 plusvalenze dell’operazione Osimhen?”.