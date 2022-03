Tuttsport – Milik, il Torino sta pensando di riportarlo in Italia

“C’è la pista per Milik”, titola così Tuttosport parlando del Torino e delle idee di mercato del club granata in vista del prossimo anno. L’ex attaccante del Napoli, infatti, a Marsiglia ha giocato fin qui solo il 40% delle gare da titolare, mettendo comunque a referto sette reti in campionato e altre tredici nelle coppe: un bottino di venti reti stagionali. Con il tecnico Sampaoli, però, ha legato poco e vorrebbe tornare in Italia. Il Torino, inoltre, già nella scorsa estate aveva provato a riportarlo in Serie A senza successo. La trattativa resta difficile, ma considerando la probabile partenza di Belotti il polacco resta uno degli obiettivi più importanti del Toro di Juric.