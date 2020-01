Tv Luna – Alvino annuncia la formazione: “Nessun cambio, solo Ospina”

Il Napoli scenderà fra poche ore in campo all’Olimpico contro una Lazio in forma ed in fiducia. Il noto giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha parlato su Twitter della probabile formazione azzurra e dell’eventuale presenza allo stadio dei due nuovi acquisti azzurri, ovvero Demme e Lobotka. Di seguito, vi proponiamo il tweet:

#LazioNapoli Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta. #ForzaNapoliSempre

— Carlo Alvino (@Carloalvino) January 11, 2020