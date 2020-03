Tv Luna, Alvino: ”Contento che il Napoli si possa riposare”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si è soffermato sul Napoli a riposo nel suo intervento a ‘Radio Goal’: “Come sempre accade, ci sono due filosofie di pensiero quando c’è una sosta, forzata o no. C’è chi dice che è una cosa positiva perché l’allenatore può lavorare con più tranquillità ed entrare sempre di più nella testa dei giocatori, permette al tecnico di avere ancora di più il polso della situazione. E poi c’è chi dice, specie quando si è in salute, l’opposto. Il Napoli è una squadra in salute. Ad una squadra in salute la sosta fa bene o no? Impossibile decidere. Io però credo che la settimana tipo in questo momento possa far bene al Napoli”.