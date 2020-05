TV Luna, Alvino: “Il Napoli ha incaricato degli intermediari per Everton. C’è il suo gradimento”

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato alcune news riguardo la trattativa che porterebbe Everton al Napoli:

“Al Napoli piace molto Everton, che è intrigato dalla possibile avventura napoletana. Come spesso accade con calciatori sudamericani, la proprietà del cartellino è divisa in tre parti: una parte al Gremio, uno al suo manager e una al suo vecchio club di appartenenza. E si ipotizza una percentuale anche per un fondo di investimento, che avrebbe quote sul cartellino di Everton. Il Napoli ha già incaricato una serie di intermediari per dipanare la questione. L’operazione può essere portata avanti con questa doppia volontà che si incrocerebbe, quella del giocatore di cominciare una avventura in Europa e quella del Napoli di acquistarlo”.