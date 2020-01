Tv Luna – Permesso speciale per Allan: vola in Brasile per la nascita del terzo figlio

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha dato le ultime su Allan attraverso Twitter, confermando la possibilità che il centrocampista possa partire verso il Brasile: “Allan, ancora infortunato e non convocabile per Napoli-Juventus, ha chiesto un permesso alla società per volare in Brasile a conoscere il suo terzo figlio. Permesso accordato. Sarà un viaggio lampo”.

