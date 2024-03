TV Play – Stadio Maradona, svolta per la pista d’atletica: meeting per spostarla altrove

Marco Giordano, giornalista di ‘TV Play’, ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo il tavolo tecnico per spostare la pista d’atletica in vista degli Europei 2032: “Svolta per il riammodernamento del ‘Maradona’: domani ci sarà il tavolo tecnico tra i vertici del Comune, coloro che gestiscono la rivitalizzazione dell’area ex Italsider a Bagnoli ed il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. In quella sede ci sarà la possibilità di deliberare lo spostamento della pista d’atletica nella Città dello Sport a Bagnoli (dove nascerà il centro tecnico federale del tennis). Già c’è un accordo di massima ed il desiderio comune di spostare la pista. Da lì lo start della sinergia con De Laurentiis per il restyling del ‘Maradona’, senza pista, in vista di Euro 2032”.

