Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘TVPlay’, infatti, il Genoa si è mosso in maniera seria per Milan Djuric. Il club genoano, di fatto, avrebbe proposto uno scambio al Verona tra il calciatore bosniaco e George Puscas. Gli scaligeri, però, non sono intenzionati a cedere l’attaccante con uno scambio secco, ma solo a titolo oneroso. Il Genoa, di fatto, è in pole position per Milan Djuric, visto che il Monza sembra essere molto più defilato, almeno per il momento.