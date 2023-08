TvPlay – Zielinksi intenzionato a dire no all’Al Ahli: la sua permanenza non esclude arrivo di Gabri Veiga

Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, il Napoli sta cercando di prendere Gabri Veiga dal Celta Vigo. In primo momento, il suo acquisto sembrava legato alla cessione di Piotr Zielinski in Arabia Saudita, ma in queste ultime ore è cambiato radicalmente lo scenario. Come quanto riportato da ‘TvPlay’, infatti, la permanenza in azzurro del centrocampista polacco è sempre più probabile.

Piotr Zielinski , di fatto, sembrerebbe sempre più intenzionato a rifiutare la super proposta dell’Al-Ahli, rinnovando così (a cifre inferiori rispetto al contratto attuale) con il Napoli. Quest’ultimo, nonostante la mancata cessione del calciatore polacco, vuole continuare il proprio forcing con il Celta Vigo per ingaggiare per circa 40 milioni di euro Gabri Veiga. Ma, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sulla trattativa, andiamo a conoscere meglio il giovane calciatore spagnolo.

Ciro Troise per TvPlay.it