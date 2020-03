Ucraina, il ct Shevchenko: “Medici, infermieri e volontari sono i veri eroi. Sono vicino agli italiani”

Il commissario tecnico dell’Ucraina Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’emergenza COVID-19:

“In questo momento sono a Londra. Abito fuori città, sono in casa da quasi dieci giorni. Noi, come tutti, viviamo questo momento difficile con una speranza che la situazione migliori. L’unica cosa da fare è rispettare le regole del Governo, stare in casa e dare la possibilità ai medici di fare il proprio lavoro. Tutti i medici del mondo, gli infermieri, i volontari stanno facendo un grandissimo lavoro: voi siete i veri eroi”.

“Ho vissuto un momento molto simile a questo quando è scoppiato Chernobyl. E’ stato un momento difficile ma l’unica cosa che dobbiamo fare è stare dietro alle decisioni del Governo, non cercare di uscire. Tante persone che possono contagiare possono anche non avere sintomi del virus. Non dobbiamo pensare solo a noi stessi ma anche alle altre persone. Vorrei salutare tutti gli italiani. Sono sempre vicino a voi, un abbraccio forte.”