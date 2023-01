Udinese, Becao ad AS: “Seguo il Napoli con affetto fin da piccolo, quest’anno è la squadra migliore”

Rodrigo Beca, difensore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AS parlando delle sue ambizioni e spendendo alcune parole anche sul Napoli: “Le cose stanno andando bene quest’anno sia individualmente che collettivamente. Spero che tutto continui così. La Serie A è un campionato difficile, nessuno ti regala niente. Abbiamo passato un momento difficile, ma cerchiamo di guardare il lato positivo: di queste dieci partite, ne abbiamo pareggiate sei. Sono punti importanti. Ko a Napoli? Quest’anno sono i migliori, lo pensano e lo dicono tutti. Si vede che hanno qualcosa in più e meritano questa classifica. Mi congratulo con loro e auguro loro che riescano a rimanere lassù fino alla fine. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo. L’attaccante più difficile da marcare? Tanti: Ibra, Ronaldo, Immobile, Osimhen che è un gran fastidio per le difese… Ma scelgo il primo Lukaku. Nel 2021 abbiamo pareggiato 0-0 con l’Inter ed è stata l’unica volta in cui i nerazzurri non hanno segnato gol in quella stagione. Il belga volava, era inarrestabile: forte, tecnico, veloce”. Rumors su Napoli, Inter e Premier? Le voci, onestamente, non cambiano il mio modo di pensare o lavorare. Si ascoltano, è innegabile, ma ho ancora un anno e mezzo all’Udinese e una sfida importante davanti a me, la qualificazione alle competizioni europee. Quindi il mercato è imprevedibile, non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi”.