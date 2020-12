Udinese, Forestieri: “Con la Lazio partitone di noi argentini in onore di Maradona. Diego c’è sempre”

Fernando Forestieri, attaccante dell’Udinese, è stato intervistato da Radio Sportiva: “È passato tanto tempo dal mio ultimo gol in serie A, è stata una gioia immensa perché abbiamo fatto una grande vittoria contro la Lazio. È stato emozionante anche per Maradona: noi argentini abbiamo fatto tutti un partitone forse più per lui che per noi. Maradona rappresenta tantissimo, quando giocavo nei quartieri si giocava tutto il giorno a pallone e ognuno di noi voleva essere Diego anche senza averlo visto ma grazie ai racconti dei nostri fratelli maggiori, amici più grandi, genitori, nonni. Lui c’è sempre stato.

La Lazio?

“È una squadra fortissima, la chiave è stata non guardare in faccia a nessuno e provare a fare l’impossibile, lasciando tutto in campo, alla fine ha pagato, abbiamo rincorso per il compagno, quella è la chiave del gruppo, se continuiamo così faremo un bel campionato. A un certo punto eravamo con tutti gli argentini della nostra squadra in campo e quel momento della gara è stato bellissimo in una settimana così perché Diego significa tutto per noi, come a Napoli e in tante parti del mondo, abbiamo dato tutto perché volevamo dedicargliela”.

La prossima di campionato?

“Per l’Udinese tutte le partite sono difficili, contro chiunque dobbiamo lottare per il compagno e preparare al meglio la partita di domenica”.

De Paul?

“Non ha mai detto di voler andare via, lui pensa a far bene per lui e il gruppo, al momento è contentissimo di essere a Udine”.

Come ho ritrovato la serie A?

“È un po’ diversa dal calcio inglese lì è più aggressivo perché gli arbitri lasciano giocare di più e fanno diventare la partita più veloce, per fischiare fallo ti devono ‘ammazzare’, ma qui c’è tanta qualità e sono felice di essere tornato”.

Fonte: TMW