Udinese, Gotti: “Gli episodi hanno indirizzato la partita, abbiamo preso 2 gol balordi. Bravo il Napoli nella gestione della gara”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della brutta sconfitta rimediata contro il Napoli.

Queste le sue parole all’emittente satellitare:

“Avevamo iniziato bene, poi gli episodi hanno indirizzato la partita verso il Napoli, che ha dimostrato tutta la sua forza. Nel suo primo tempo, come atteggiamento, abbiamo provato a dire la nostra, prendendo poi due gol balordi, dal nostro punto di vista. A quel punto è ovvio che gli azzurri mostrino tutta la loro qualità. La lettura parte innanzitutto dai complimenti a un avversario che sta bene e che ha espresso grande cifra tecnica. Dal canto nostro, faremo il nostro campionato, staremo con la testa alta e cercheremo di fare tesoro di tutto questo. Oggi ho approfittato per dare mezz’ora a ragazzi giovani, per fargli capire il livello del campionato. A testa alta, proprio come affronteremo la prossima partita.

Questa partita non è facile da interpretare, perchè contro il Napoli non puoi stare sempre basso e devi prendere delle decisioni, come quella di provare ad essere più aggressivi possibili. Se poi ti scopri, loro con la qualità che hanno ti puniscono. Differenze tra Napoli e Juve? La mia risposta avrebbe un peso relativo, siamo alla quarta giornata di un campionato che ne ha 38, conosciamo tutti la qualità di queste due squadre, si è creata una differenza importante anche per lo scontro diretto giocato tra loro, ma la stagione è lunghissima, praticamente non è ancora cominciata.

Abbiamo le nostre capacità e i nostri limiti, che dovremmo essere bravi a migliorare. Il campionato è lungo, bisogna essere sempre equilibrati, creandoci il nostro campionato domenica dopo domenica e lavorando sui particolari. Con la Juve siamo andati sotto 2-0, sembravano la solita squadra, poi con un episodio abbiamo riaperto la gara, cosa che cambia completamente l’aspetto psicologico. Oggi poteva essere così se fossimo riusciti a crearci il nostro episodio, ma il Napoli è stato molto bravo nella gestione della gara”.