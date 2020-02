Udinese-Inter, formazioni ufficiali: Eriksen ed Esposito dal 1′

Tra poco in campo Udinese e Inter. Antonio Conte è costretto a fare a meno di Handanovic e schiera Padelli titolare tra i pali. Esordio dal 1’ in campionato per il nuovo acquisto Christian Eriksen: il danese, in campo per 24′ in Coppa Italia, agirà a centrocampo con Vecino (Brozovic, non al meglio, in panchina) e Barella. In attacco preferito Esposito ad Alexis Sanchez per fare coppia con Romelu Lukaku, sulla fascia destra Moses vince il ballottaggio con Candreva (anche lui in panchina).

Le formazioni ufficiali:

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

Inter: Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Esposito, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.