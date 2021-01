Udinese, Mandragora: “Abbiamo concesso poco al Napoli, non meritavamo la sconfitta”

Rolando Mandragora, centrocampista bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta di oggi contro il Napoli. Queste le sue parole:

“C’è rammarico, abbiamo avuto diverse occasioni ed è un peccato non averle sfruttate per poi perdere la partita per un gol su rigore e un altro su punizione. Abbiamo concesso poco al Napoli e non meritavamo una sconfitta, però ora siamo qui a parlare di un risultato negativo e dobbiamo lavorare duro per uscire da questa situazione. Abbiamo fatto una buona gara e siamo stati in partita fino alla fine, prendere un gol così fa male e vanifica tutto quello che è stato fatto nei 90 minuti precedenti.

La mia condizione? Questa era la mia prima partita da titolare e devo ancora fare molti minuti che solo il campo può dare, quindi devo ancora trovare la condizione ideale. Ovviamente oggi avrei preferito un risultato migliore ma ora dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare punti già dalla prossima partita“.