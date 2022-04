Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport, soffermandosi anche sulla lotta scudetto: “Dico Inter, per il calendario e lo stato di forma dopo il successo contro la Juventus. Non mi sarei aspettato la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, mentre il Milan fatica a segnare. No, alla Juventus ormai non credo più”.