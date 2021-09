L’Udinese ha svolto l’allenamento mattutino dove Mister Gotti ha lasciato lavorare i suoi ragazzi prima in palestra, poi sulla tecnica e poi ha dato le prime indicazioni tattiche in vista della prossima sfida di campionato. Lavoro personalizzato per Nahuel Molina nell’ottica di una gestione delle energie. Isaac Success ha svolto una prima parte in gruppo per poi proseguire con scatti e allunghi da solo. Personalizzato anche per Udogie, che col Napoli non ci sarà. A riportarlo è Udineseblog.it.